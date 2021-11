Magaly Medina dice que miniserie de La academia de EEG le copió la palabra ‘ampay’

En la reciente edición de Magaly Medina de este miércoles 3 de noviembre y a propósito del lanzamiento del noveno capítulo de La academia, miniserie del programa reality Esto es guerra, la presentadora de TV hizo mención de que dicho proyecto audiovisual se habría apropiado de una palabra que tomó propósito en su espacio televisivo Magaly TV, la firme.

“Ahora también ellos nos copian un nombre que es tan nuestro. No es que yo lo haya inventado, pero sí lo patenté y es ‘ampay. ‘Ampay’ es un nombre vinculado a nuestro programa totalmente ” exclamó la periodista de espectáculos.

En ese sentido, Medina aprovechó para referirse al elenco de La academia, expresando que eran bastante mayores para interpretar los roles de los personajes que mantienen en la ficción. “Ni que hayan repetido todos los años” dijo Magaly mofándose de la evidente diferencia de edad que mantienen los chicos reality con las figuras que personifican.

Asimismo, criticó la escena en la que Mario Hart comete una infidelidad hacia Korina Rivadeneira, ya que se visualizaba dentro de un carro estacionado en una cochera, un episodio similar al que captó el equipo de investigación de Magaly TV, la firme a Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda. “Lo que hicieron es realmente darle vuelta al ampay que nosotros emitimos, el de Melissa Paredes con el bailarín activador”, agregó la conductora.

“Creen que el ampay debe ser algo que está preparado, ellos creen que es bien fácil poner a dos actores y poner una cámara. Eso no es ampay.... Esta palabra tiene un significado, que fue devaluado durante mucho tiempo. Ahora ha vuelto a cobrar el valor que tenía, o por lo menos lo que significa ampay, que realmente significa atrapar a alguien ‘infraganti’, alguien que no quiere ser atrapado, que no quiere ser visto, eso es ampay” finalizó diciendo Medina.

El martes 2 de noviembre, Magaly Medina tenía planeado emitir un nuevo audio sobre la polémica discusión que hubo entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, pero reveló que no podía hacerlo ya que, la actriz le envió un comunicado para prohibírselo. No obstante, se las ingenió y decidió leer el contenido de la grabación en voz alta.

Según detalló Medina, la exconductora de América intentó convencer al ‘Gato’ Cuba para que le devuelva los 10.000 dólares que le obsequió; sin embargo, él no aceptó la petición, por lo que ella se molestó. “En ese audio ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito que ella maneja, un juego sugerente. Él le dice ‘No, Melissa, yo no quiero’”, expresó la presentadora de TV.

Medina llegó a la pantalla chica en 1997, luego de que se emitiera la primera edición de Magaly TV, programa farandulero que se convirtió en el más sintonizado del país. Fue vía su cuenta de Instagram, que la conductora agradeció a sus seguidores por etiquetarla rememorando su paso por la televisión.

“Gracias, queridos”, escribió la figura de ATV sobre un video donde se muestran imágenes de las primeras ediciones del espacio de farándula.