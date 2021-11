Brenda Carvalho: “Mi sueño es ser jurado en una próxima temporada de Reinas del show”

El próximo sábado 6 de noviembre se llevará a cabo la gran final de Reinas del show, donde Brenda Carvalho ha sido considerada como una de las favoritas para coronarse. A pesar de su experiencia, la bailarina no se confía, ya que tiene como contrincantes a Isabel Acevedo, quien pasó invicta a la última gala, Vania Bludau y la más joven de la competencia, Gabriela Herrera.

“Estoy ensayando a full, cinco horas al día, me han dado temas que no conozco, pero estoy adaptándome. Para esta gran final estoy creando cosas novedosas, para que la gente, cuando vea mi presentación, diga, ¡Qué espectacular! ”, señaló Brenda Carvalho en un comunicado.

No obstante, la competidora de Reinas del show sorprendió al revelar que quiere ser uno de los jueces del reality en la próxima temporada, ya que siente que su ciclo como bailarina ha concluido.

“ Significa muchísimo (ponerse la corona) porque podría ser mi último baile en Reinas del show . Esto podría significar mi retiro y me gustaría irme con la corona. Mi sueño es ser jurado en una próxima temporada de Reinas del show, pero no me gustaría sentarme sin una corona”, comentó.

Brenda Carvalho se siente ganadora

La brasileña Brenda Carvalho está muy segura de su capacidad porque ha bailado todos los géneros en la pista de Reinas del show.

“ En esta final no le tengo miedo a nada ni a nadie . Me ha tocado salsa acrobática, fue una temporada de salsa y merengue, y no he estado en mi zona de confort, soy la que más ha sufrido en esta temporada. Mis presentaciones de salsa al parecer no le agradan al jurado, pero en esta oportunidad les voy a demostrar lo contrario”, enfatizó.

Brenda Carvalho se siente ganadora. Foto: Brenda Carvalho/Instagram

Gabriela Herrera debe estar en la final, según Brenda Carvalho

Al ser consultada sobre las sentenciadas Gabriela Herrera y Vania Bludau, la animadora infantil reveló que la tiktoker de 20 años merece estar en la gran final de Reinas del show.

“ Gabriela debería estar en la última ronda de la gran final, ha tenido una buena racha en cada presentación . Por lo contrario, Vania ha estado sentencia tras sentencia y este sábado tendría que sorprender al jurado”, dijo.