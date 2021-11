Alejandro Pino ya no sigue a Elías Montalvo en redes: “Nos hemos peleado”

Después de entrar juntos a Esto es guerra, tras ganar un duelo de TikTok, Alejandro Pino y Elías Montalvo se mostraron más unidos que nunca en cada programa. Sin embargo, ahora los dos competidores dejaron su amistad atrás y ya no se siguen en Instagram.

Tras sufrir un golpe en el rostro, Alejandro más conocido como ‘chocolatito’ no volvió a reaparecer en el programa. Sin embargo, a través de sus historias, el chico reality publicó un mensaje donde dejó entrever que tiene una enemistad con alguien. “Yo también confié y di mi amistad a personas que no la valoraron”, sostuvo.

Asimismo, durante el programa de este martes 2 de noviembre, la reportera del programa de Amor y fuego se comunicó con Alejandro y con Elías. Primero llamaron a Elías Montalvo, para recordarle que tanto el ‘chocolatito’ como Rosángela Espinoza fueron los únicos que estuvieron en los exteriores de la clínica cuando se accidentó.

“La verdad no puedo declarar, no solo ellos estuvieron afuera, estuvieron todos mis compañeros, eso no tiene nada que ver creo”, respondió el tiktoker.

El programa de espectáculo, también se comunicó con Alejandro Pino, quien contó que está peleado con su excompañero de EEG. “Nos hemos peleado, pero por cosas personales… Han sido por cosas de chibolos por decirlo así”, enfatizó Pino.

Luego, le preguntaron sobre la fuerte caída que sufrió hace algunas semanas. Como se sabe, Magaly Medina comentó que al joven le habrían hecho un injerto de piel.

“No puedo dar esa información porque ya es algo personal. No quiero tocar este tema con ningún medio de comunicación”, concluyó Alejandro.