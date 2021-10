Angelina Jolie: el día que un niño venezolano confundió a la actriz con Maléfica

En una reciente entrevista para el programa Lorraine, Angelina Jolie, ganadora del Óscar, relató el divertido y tierno momento que vivió con un niño venezolano en el año 2019.

En aquel entonces, la estrella de Hollywood viajó a la frontera de Colombia y Venezuela para apoyar a las familias que escapaban de la crisis a manos del Gobierno de Nicolás Maduro. De esa manera, Jolie cumplía su labor de embajadora de buena voluntad de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur).

“No olvidaré lo que he visto aquí, no olvidaré a las personas venezolanas con las que me he encontrado aquí. Mi corazón está con ellos, y espero volver pronto”, decía la intérprete en su momento.

De ese año, la actriz recordó específicamente el día en que acudió a conversar con una madre de familia y su hijo.

“(...) El niño al que le dijeron: ‘Esta señora está aquí para ayudarte’, entró y me vio y comenzó a retroceder. Su mamá estaba tratando de decirle que sea amable. Me di cuenta que vio (la película) Maléfica. Tenía como 7 años”, relató la artista.

“Ella no está aquí para ayudarnos, yo sé quién es”, decía el niño asustado.

La intérprete recordó con humor dicha experiencia, pues fue muy tierno para ella ver la reacción del pequeño, quien pensaba que Jolie era el personaje de Maléfica.

“Debe ser muy confuso para los niños a los que se les ha dicho que soy una persona de las Naciones Unidas, y luego piensan que soy una bruja”, opinó.

