Shirley Arica confirma el fin de su relación con Sebastián Tamayo en El poder del amor

Luego de unos días difíciles de Shirley Arica en El poder del amor, donde se la vio romper en llanto en más de una oportunidad, la peruana utilizó su cuenta de Instagram para agradecer por todo el apoyo que recibió en los últimos días. De paso aprovechó para aclarar cuál es su situación sentimental en la actualidad.

“Se merecen la explicación… porque fueron uno de los primeros fandom en apoyarme”, con ese titular la modelo se dirigió a los ‘Sebasley’, los clubes de fans de ella y de Sebastián Tamayo , el colombiano a quien le dio una oportunidad para conocerse como pareja y con quien protagonizó más de una discusión.

Shirley Arica inició su discurso agradeciendo a quienes la sorprendieron con el obsequio que recibieron ella y Sebastián Tamayo la semana pasada. “Decirles que agradezco muchísimo todo el esfuerzo que hicieron, los detalles que tuvieron para con nosotros y hacerlos llegar hasta Turquía (...) impresionante la fanaticada Sebasley, están en todas”, manifestó.

La joven de 32 años pidió que la sigan apoyando con sus votos en la web del programa (https://elpoderdelamor.tv/votar). “Decirles que si van a votar, chicos, que lo hagan por separado, espero poder seguir contando con su apoyo”, mencionó.

Shirley Arica y Sebastián Tamayo terminaron

En otra storie de Instagram, Shirley Arica aclaró que no tiene ningún vínculo amoroso con Tamayo y pidió que no la presionen más con esa relación. “Es un tema que no va más, es una situación que no tiene vuelta atrás, es una decisión ya tomada, espero que respeten la decisión”, solicitó.

La participante de El poder del amor dio a entender que después de ser insultada por Tamayo, habría solucionado sus diferencias con el colombiano; pero que hoy en día ya no hay nada entre ellos.

“Mucho ojo con lo que voy a decir con referente a la relación con Sebastián, estoy hablando (de lo que pasa) en la actualidad porque ustedes saben que estamos una semana adelantada de grabación, y en esa semana que ya pasó, han pasado cosas y cosas”, señaló la popular ‘chica realidad’.

“No puedo dar spoiler obviamente, pero se resume en que no va más, para que después no digan: ‘dijo una cosa e hizo otra’, todo tiene una razón de ser y una consecuencia, así que atentos”, añadió en sus videos de Instagram, el último viernes 29 de octubre.

Shirley Arica llamó “patán” a Sebastián Tamayo

Tras la falta de respeto que recibió de parte de Sebastián Tamayo, la peruana expresó cómo se sintió. “A veces hay que voltear la página, o mejor dicho arrancarla. En ese caso a mí no me gustan los patanes, ya he tenido varios en mi vida ”, manifestó Shirley Arica en el capítulo 73 de El poder del amor, en una amena conversación con Andreína Bravo y Claudia Pena.

En otro momento de la charla, Arica dijo que se iba feliz del programa porque pudo hacer grandes amigos, pese a que no haya encontrado el amor. “No le voy a abrir mi corazón a cualquiera, lamentablemente me volví a equivocar. Obviamente soy una mujer fuerte que sigue adelante”, añadió.