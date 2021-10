Joselito Carrera viaja a México para actuar: “Siempre he tenido esa inquietud”

Este viernes 29 de octubre, Joselito Carrera fue el invitado especial en el programa En boca de todas. A su paso por el set, fue sorprendido por las tiernas palabras que le dedicó Maju Mantilla, quien mencionó que los televidentes extrañaban su presencia.

El presentador de Emprendedor se conmovió al escuchar a la ex reina de belleza. Maju Mantilla elogió desde su trabajo a su forma de ser y dijo que se hacía extrañar.

“Todos lo queremos, le tenemos un gran afecto. Todos lo queremos porque es un chico, como lo ven, sencillo y sincero. Siempre piensa en los demás y, además, carismático”, expresó.

Ante ello, Joselito Carrera agradeció a la producción de ProTV por darle la oportunidad de trabajar en diversos programas de América TV como conductor.

“No puedo creer las cosas que pasan en la vida de haber trabajado con gente que yo veía en la TV, como a Rondon y a tí. Estoy agradecido con PROTV, quienes me dieron la oportunidad de ingresar y de conocer a Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Sofia Franco . Poco a poco fuimos escalando dentro de este medio para mantenernos”, respondió.

Luego de lo mencionado por Carrera, Maju apuntó que el presentador se iba a México para desarrollar su carrera actoral.

“ Siempre he tenido la inquietud desde chiquito, programas mexicanos que a uno le llaman la atención. Y ¿por qué no probar migrar? Siempre he tenido esa inquietud de ir a tierras mexicanas , pero tengo ese bichito que me dice hay que ir intentar y probar con esa humildad de mi trabajo”, contó.

Joselito Carrera contó a En boca de todos que tuvo COVID-19

En marzo de este año, el presentador Joselito Carrera reveló en el programa En boca de todos que dio positivo a la COVID-19. Él comentó que fue diagnosticado como paciente asintomático.

“No he presentado muchos problemas. Sigo alimentándome de la mejor forma, alimentación sana con muchos vegetales, con muchas menestras, proteínas, mucho deporte. Siempre encomendándome a mi padre y aislado”, expresó.