Magaly Medina sobre insultos de Diego Val: “Tiene el ego del tamaño del mundo”

Magaly Medina se pronunció el último miércoles 27 de octubre sobre los insultos que recibió su equipo de prensa al momento de entrevistar a Diego Val, quien enfureció por las preguntas incómodas de un reportero de ATV. El cantante y modelo, quien hace poco anunció su nuevo álbum junto con Daniela Darcourt y Eva Ayllón, utilizó sus redes sociales para tildar al programa Magaly TV, la firme de mediocre y de lo peor que hay en el país.

“Este alucinado creo que tiene el ego del tamaño del mundo, no racionaliza cuidadosamente. Oye, ¿tú crees que voy a gastar plata de mi caja chica para pagarle a reporteros para que te sigan? No, por favor, pisa tierra, no pagaría ni un real para que te sigan” , opinó la conductora.

La popular presentadora de Magaly TV, la firme afirmó que tiene mucho más público que el cantante, y pidió respeto por ellos.

“Estamos acostumbrados a la mediocridad de muchos en la farándula. Creo que un artista tiene que respetar al público, y tú no puedes chotear a mi público, que es más grande que el que tú tienes”, agregó.

Medina, quien se mostró enojada en todo momento, le recordó al cantante que no piensa lo mismo de su programa cuando le invitan a hacer presentar su show en el set. “Es bien maleducado, insultante. Diego Val, nosotros no mentimos, sabemos por qué eres famosillo. No le has ganado a nadie. Dice que es un programa de porquería, pero no es así cuando se le permite cantar acá y se presenta”.

Diego Val se enfrenta a Magaly TV, la firme: “Es el programa más asqueroso que tiene el Perú”

El cantante y actor Diego Val aseguró a través de sus redes sociales que los reporteros de Magaly Medina lo persiguen en Miami para intentar minimizarlo.