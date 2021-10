Magaly Medina responde ataques de Toño Centella y Tony Rosado: “Les gusta insultar a mujeres”

¡Fuerte respuesta! Magaly Medina no se quedó callada frente a las agresiones y arremetió contra Toño Centella y Tony Rosado, quienes difundieron un mensaje grosero dirigido a la famosa conductora. En la emisión de su programa del último 27 de octubre, expresó su indignación ante las palabras de los artistas y los llamó machistas.

Los cumbiamberos se juntaron para una celebración y no dudaron en grabarse cantando un fragmento de la canción “Sé que te arrepentirás”, tema que luego dedicaron a Medina. Al final de dicho clip se les escucha insultando a la figura de ATV y hablando groserías frente a la cámara.

Luego se puede ver a todos sus acompañantes, entre los que se encontraban los también cantantes Leonard León y Tommy Portugal, celebrando estos insultos y aplaudiendo la lamentable conducta.

¿Qué respondió Magaly Medina?

Fiel a su estilo, Magaly Medina se refirió a las palabras de los populares intérpretes y les envió un fuerte mensaje.

“Toño Centella le pide a Tony Rosado, este machista, hombre de las cavernas. Les encanta insultar a las mujeres y él (Rosado) ya tuvo problemas por eso . Qué patético espectáculo el que hacen y encima alienta a Tony Rosado para que insulte al programa”, dijo en Magaly TV, la firme.

Así mismo, ironizó sobre el contenido que generan para su espacio en espectáculos y les ‘agradeció’ por sintonizar el programa frecuentemente.

“Me encanta. Pueden insultar lo que les dé la gana, pero me ven. Colaboran con el rating diario de este programa. Gracias. Me odian, pero me ven. Eso es lo importante. Algo que me ofendería sería que me odien y que no me vean”

Diego Val también insultó a reporteros de Magaly Medina

Esta no es la primera vez que Magaly Medina es objeto de ataques e insultos. Diego Val expresó un irrespetuoso comentario al equipo de la presentadora al ser consultado sobre sus fallidos trabajos con Netflix. “No me sigas, papi. No me molesto, sino que me llegan...”, dijo.

Tras el suceso, la figura de televisión respondió: “Qué manera, al hablar esas lisuras frente a un micrófono, frente a una cámara. Los únicos que quedan mal son ellos, porque el reportero está haciendo su trabajo”.