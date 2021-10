Ethel Pozo incómoda con sus compañeros de América hoy por bromas a Melissa Paredes

Janet Barboza y Edson Dávila continúan bromeando respecto a las declaraciones que brindó Melissa Paredes en el programa América hoy luego de haber sido captada en actitudes cariñosas con su pareja de baile, pese a seguir legalmente casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Durante la última edición del magazine matutino, los conductores aprendían a preparar una deliciosa receta, hasta que Edson Dávila, fiel a su estilo, lanzó un particular comentario que hizo referencia al caso que ha sacudido al mundo del espectáculo.

“Señora Janet, atenta (a la receta), por favor, para que le cocine a su pareja. Por cierto, ¿usted desde hace cuándo que no ve a su pareja, señora Janet?, preguntó el conductor.

“Hace tres meses, ¿por qué, Edson?”, respondió esta.

“De repente ya le terminó y usted ni se ha enterado”, le dijo Dávila entre risas.

Barboza no se quedó atrás y también hizo un comentario repitiendo las palabras de Melissa.

“Mi círculo más cercano sabe que seguimos juntos”, sostuvo.

Sin embargo, las bromas no fueron del agrado de todos. Ethel Pozo se mantuvo seria y manifestó estar en desacuerdo con ese tipo de comentarios

“De verdad que esa broma tuya, Edson, no va”, dijo tajantemente la conductora.

Christian Domínguez, por su parte, apoyó la postura de Ethel. “No, de verdad, ya esto no es broma. Jefa, de verdad, que no me parece broma”, acotó el cantante.