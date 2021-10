Brando Gallesi sobre su carrera de actor: “En este mundo es muy fácil caer, hay muchas tentaciones”

Brando Gallesi tiene 18 años de edad y 15 de trayectoria artística. El joven actor dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento de la mano del recordado programa ‘Habacilar’, conducido por Raúl Romero. En aquella época, el pequeño ‘Brandito’ deleitaba al público con su talento para tocar el cajón y bailar, además de sus ocurrencias cada vez que tenía oportunidad de tomar el micrófono.

Desde su incursión en el desaparecido espacio de América Televisión, los proyectos no pararon para Brando Gallesi, quien casi de forma instintiva se decidió por la actuación y la música, pese a ser tentado por el fútbol en algún momento de su adolescencia. Tras una serie de exitosas participaciones en obras de teatro y telenovelas como ‘Eva’, ‘Ana Cristina’, ‘Pulseras rojas’ y ‘Dos hermanas’, el artista inició un nuevo proyecto con Canella, una agrupación musical conformada por su hermana Luana Gallesi, Arianna Fernández, Dirk, Gian Luiggi Cortez, Mariagracia Mora y Ray del Castillo.

Brando Gallesi, Luana Gallesi, Arianna Fernández, Dirk, Gian Luiggi Cortez, Mariagracia Mora y Ray del Castillo conforman el grupo musical Canella. Foto: Brando Gallesi / Instagram

¿El grupo Canella fue lanzado por el Bicentenario del Perú?

Sí, es un proyecto que se estuvo pensando justo para esa fecha tan significativa y se estuvo preparando con este grupo de jóvenes, a quienes les gusta la música criolla, que tienen una historia con la música criolla, que realmente lo gozan. Es algo totalmente nuevo, porque ya no es solo la de antaño, sino que es un poco más modernizada, con sonidos distintos, con efectos, con nuestras voces. Es una fusión diferente.

Comentaste que son jóvenes que tienen una historia con la música criolla. ¿Cuál es la tuya?

Yo empecé en este mundo artístico con la música criolla, mi familia hace música criolla, mi papá y mi abuelo tocan la guitarra, mi mamá canta, mi tía toca las cucharas, mi otro tío las castañuelas. Entonces yo nací y crecí con la música criolla en las venas. Cuando mi mamá estaba embarazada, yo la escuchaba cantar en una peña.

Presentación oficial del grupo musical Canella. Foto: Canella / Instagram oficial

A los dos años y medio, ya sabía tocar cajón y cantar. En esa época había un programa llamado ‘Habacilar’ de Raúl Romero y tenía la secuencia Pequeños angelitos, donde los niños cantaban y bailaban. Yo fui y concursé cantando y tocando cajón. A partir de ahí me comenzaron a llamar para hacer otras cosas, fui creciendo en el tema artístico más inclinado a lo actoral. Todo comenzó con la música criolla.

El primer álbum de Canella está compuesto por 12 canciones. ¿Fueron seleccionadas por ustedes?

En realidad, las canciones fueron seleccionadas por Juan Carlos Fernández, escogió canciones muy icónicas, que de una u otra forma todos las han escuchado y ese era el primer incentivo que queríamos. Todas las canciones son tan distintas, hay valses, hay festejos, hay landó, está bastante variado.

¿Trabajaron el disco Volumen uno durante la pandemia?

Sí, una época tuvimos que trabajar durante la pandemia, fue bien complicado pero con los protocolos estuvimos ensayando y practicando bastante para lanzar el proyecto en el Bicentenario, sino no hubiéramos podido hacerlo.

Brando Gallesi protagonizó la obra de teatro musical Billy Elliot. Foto: Brando Gallesi / Instagram

También estuviste haciendo obras virtuales...

Sí, hice como cuatro durante la pandemia. Siendo sincero, al comienzo no le tenía mucha fe al teatro virtual, hasta que me lancé con un proyecto y dije “bueno, está bien”. Tuve la oportunidad de hacer un par de proyectos en la modalidad en vivo por Zoom y no pensé que podía haber ese tipo de conexión virtualmente, pero sí existe y se pudo mantener vivo el teatro. Fue algo precioso.

Se trata de adaptarse a una nueva normalidad...

Sí, todos nos tratamos de adaptar. Incluso a los mayores fue a quienes más les costó. A los más jóvenes se nos hace muy fácil usar la tecnología, pero a los mayores, que son los que más cancha tienen en la profesión, se les hizo un poco más difícil adaptarse a un nuevo terreno.

Brando Gallesi protagonizó la obra de teatro musical Billy Elliot. Foto: Brando Gallesi / Instagram

Claro, incluso ahora hay más posibilidades de hacer casting para producciones del extranjero. ¿Lo has intentado?

Sí, es un poco más complejo porque también uno como actor tiene que estudiar cómo sería para grabarse un buen casting, hay muchas cosas que influyen mucho. El hecho de que sea virtual y no haya un director de casting para dirigirte lo hace un poco más difícil, porque no sabes exactamente qué es lo que quieren, entonces uno se lanza. Eso no me gusta mucho, prefiero mil veces un casting presencial.

Al inicio de la entrevista hablabas de tus inicios en el arte. ¿Qué recuerdos te dejó tu participación en Habacilar?

Tenía tres años y medio cuando entré. Me acuerdo de todo, cuando iba al canal en Santa Beatriz, cada backstage, los camerinos, el lugar donde maquillaban. Yo me divertía con la gente de producción. En 2018, me invitaron a un programa y volví a pisar el set después de muchos años y me encontré con un montón de gente que no veía hace milenios. Era una locura, ellos eran mis amigos, me reía con ellos, yo era el engreído del canal.

Raúl Romero se hizo mi amigo y los otros niños también; ellos ya no continuaron. Esta carrera es bien interesante porque no es una carrera de cien metros planos, sino que es una maratón, es ver quién se mantiene durante más tiempo. Es difícil mantenerse, uno puede tener fama muy rápido, pero así como vino, rápido se va.

Brando Gallesi interpretó a Salvador en la película Django, en el nombre del hijo. Foto: captura del filme

¿Alguna vez la fama te ha hecho tambalear?

Tambalear, no. Felizmente mis papás siempre han estado ahí conmigo inculcándome valores, eso es lo más importante. La palabra humildad está metida en mi cerebro desde hace muchos años, es la base de mi persona. Mis padres siempre han estado ahí, apenas veían que me levantaba un poquito, ellos me jalaban y me regresaban a la tierra.

Las personas que me conocen saben quién soy. Sí conozco personas que han cambiado muchísimo con el tiempo y es normal, en este mundo es muy fácil caer, porque hay muchas tentaciones, hay mucha atención, ahora más con las redes sociales que te dan conexión directa con millones de personas.

Tenías una carrera prometedora en el deporte. ¿Qué te da la actuación que no te da el fútbol?

Creo que la diversidad, me encanta el fútbol, pero también me gusta cantar, bailar, boxear, bailar ballet, tap, hip hop, me gustan muchas cosas. ¿Cómo decidir qué hacer con tu vida al 100% si te mueven tantas cosas? Me decidí por la actuación porque es lo más versátil que puedes encontrar, es un mundo tan bonito, puedo ser muchas cosas, eso fue lo que terminó ganando.