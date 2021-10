Nicola Porcella visita el set de Esto es guerra y despierta sospecha de retornar al reality

El modelo Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al subir un boomerang jugando con un dado del equipo de los leones en Esto es guerra. La conmoción fue porque el chico reality juró en varias ocasiones que no regresaría a competir en el programa peruano por ningún motivo; sin embargo, horas más tarde aclaró que se trataba de una visita sorpresa que le hizo a sus amigos que aún siguen en la competencia.

Nicola Porcella lleva mucho tiempo viviendo en México por razones laborales y hasta se compró su departamento en dicho país; no obstante, hace unos días está de paso por Lima para ver a su hijo y descansar unos días. En su cuenta oficial de Instagram, detalla día a día su vida cotidiana en Lima. A través de dicha red social, posteó un video corto en el set de grabación de Esto es guerra.

Minutos más tarde, subió otro video manejando y un singular mensaje. “De vuelta a casa”.

Luego, detalló a sus fanáticos lo que muchos le venían preguntando. “Chicos, quiero contarles porque me están escribiendo un montón. Hoy día fui a Pachacamac, pero no, no voy a estar en Esto es guerra, tranquilos. Ya me estoy regresando a Lima. Me fui a hacer unas cosas y pasé a saludar a varios amigos de Esto es guerra, guerreros, producción. Así que nada, tranquilos. No voy a estar. Ya estoy yendo a mi casa, por si acaso”.

Al parecer, el actor Nicola Porcella tenía algunos pendientes laborales que lo llevaron a visitar el set de grabación de América TV. Sin embargo, hasta ahora no hay nada confirmado.