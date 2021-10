Diego Boneta: “Es importante no encasillarme en un personaje”

A dos días del estreno de la tercera temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ (28 de octubre por Netflix), el actor mexicano Diego Boneta espera sacudirse de la frondosa melena de su emblemático personaje y sorprender a la audiencia con otros roles con los que pretende consolidar su carrera, tal y como lo confiesa en la siguiente entrevista concedida a La República durante la antesala a la entrega de los Premios Platino.

De hecho, Boneta fue nominado en esta gala en la terna mejor interpretación masculina de reparto por su interpretación como Daniel en la película Nuevo orden, una historia distópica que aborda con crudeza la polarización social y en la que interpreta a un joven rico y déspota a quien la vida le da una dura lección.

¿Cuánto te ha costado desprenderte de un papel como Luis Miguel e interpretar un personaje tan dramático en la película Nuevo orden?

No ha sido fácil, pero para mí era muy importante no estar encasillado en un personaje, sea el que sea. Especialmente, después de Luis Miguel quería hacer algo que me retara y desafiara, un personaje totalmente diferente. Repito, no fue fácil, pero fue muy divertida la preparación. Todos mis personajes los preparo con el maestro Juan Carlos Corazas, y tanto Daniel como la película Nuevo orden fueron proyectos muy especiales. Se trata de una cinta dura, de un tema increíble y complejo que es tan específico para México, pero a la vez tan global, que pasa en todo el mundo. Fue un trabajo en equipo bajo el liderazgo de Michel Franco, un director al que admiro mucho.

Boneta afirma prepararse mucho para encarnar a todos sus personajes. En el caso de la cinta Nuevo orden no fue diferente. Foto: Netflix

¿Qué es lo que se viene para ti después de Luis Miguel y de Nuevo orden? ¿Qué otros planes tienes también como productor?

Eso (la producción) es un enfoque, un lado que tiene mucha prioridad para mí. Por otro lado, acabo de terminar de hacer la película El padre de la novia con Andy García, que es el remake de este clásico, una historia distinta, y estoy muy emocionado y con ganas de que ya salga.

Hablamos de una comedia. ¿Te va bien con la vena cómica?

Fue algo que no había hecho antes, pero es un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con Luis Miguel, es totalmente opuesto, entonces eso fue superdivertido para mí.

¿Cómo ha sobrellevado Diego Boneta esta pandemia? ¿Qué cosas te ha quitado o te ha enseñado esta crisis sanitaria?