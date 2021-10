Yuya reaparece en redes un mes después de haber dado a luz: Mar no me deja dormir

A casi un mes del nacimiento de su primer hijo, Yuya, reconocida estrella de YouTube, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales, pues la maternidad habría tenido alejada de sus plataformas a la influencer.

Para reconectarse con sus fans, la conocida youtuber decidió responder a sus interrogantes a través de sus estados de Instagram. Un usuario le preguntó por el comportamiento de su pequeño. “¿Cómo se porta bebé Mar?”, se leía en la caja de preguntas.

“Desde la panza vengo diciendo que Mar es súper buena onda y lo sigo diciendo. Es un ‘chulo’. Se porta muy bien, claro que tiene su carácter, pero se porta muy bien”, precisó la joven.

Sin embargo, afirmó en otra respuesta que de todas formas es muy difícil conciliar el sueño con su bebé en casa. “Te deja dormir?”, le preguntaron. “Pues así como tú dirías que me deja dormir, no, la verdad que no”, explicó Yuya.

Otra de las interrogantes más recurrentes fue sobre su experiencia con la lactancia. La influencer indicó que fue muy complicado para ella pese a tomar cursos dedicados a la lactancia materna.