J Balvin pide perdón por canción machista y racista: “Madre, discúlpame. Seguiré siendo mejor cada día”

Se pronunció. J Balvin rompió su silencio y habló sobre el lanzamiento de su canción titulada “Perra”, su último tema donde colaboró con la caribeña Tokischa. El sencillo fue calificado por diversas comunidades y público en general como machista y racista, por la letra de sus versos.

El videoclip también mostraba imágenes explícitas que generaron el rechazo de las personas. Tras una semana de haberse subido a YouTube, fue eliminado de la plataforma.

Este domingo 24 de octubre, el cantante se dirigió a sus fans para pedir disculpas, tanto a sus seguidores como a su familia. El artista se mostró afectado por las críticas y las repercusiones que generó este lanzamiento.

“ Quiero ofrecerles mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y comunidad negra. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración”, dijo J Balvin al iniciar su discurso.

“Como forma de respuesta, bajé el video a los ocho días, luego de ver las críticas. Por eso estoy aquí, dando cara y hablando del caso. Madre, discúlpame. Seguiré siendo mejor cada día”, finalizó el compositor de Colores.

Madre de J Balvin lamenta letra machista de canción de su hijo

Alba, madre del reguetonero J Balvin, contó que regañó a su hijo sobre su polémica canción. En entrevista con Nos cogió la noche, de Colombia, la progenitora del artista opinó luego de haber escuchado el tema.

“Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es (...) No sé ni qué decir. No lo veía a mi José por ninguna parte”, expresó.

“Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo. Uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó. Mi hijo se equivocó definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos”, agregó.