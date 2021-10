RKM y Ken-Y: “Regresar a Perú siempre es como regresar a casa”

¡Están de regreso! Rakim y Ken-Y se reunirán con todos sus fanáticos peruanos este 31 de octubre en el Halloween Old School, que tendrá lugar en Arena Perú, donde cantarán sus recordados hits como “Si la ves”, “Igual que ayer” y “Down”, así como sus éxitos más recientes.

El dúo que impuso el reguetón romántico comenta en una entrevista con La República su retorno a los escenarios después de la pandemia. Además, nos comparte su percepción sobre la nueva generación del género urbano y nos cuenta algunos detalles de sus próximos proyectos en su carrera como solistas.

R.K.M & Ken-Y vuelven al Perú luego de casi dos años. Foto: difusión

- Estarán en el Halloween Old School, ¿cómo se sienten de volver al escenario y reencontrarse con su público peruano?

Rakim: Ansioso de estar allá en Perú después de esta pandemia. Son bastantes años que han pasado y que no hemos podido estar con ese público que nos ha apoyado, siempre nos ha querido tanto. Volver a tan excelente país, cantarle a nuestro público y sentir ese calor humano nuevamente nos tiene bien contentos de poder regresar y brindarles un show con todos los éxitos que ustedes mismos hicieron número uno.

Ken-Y: Perú es un país muy importante para nosotros, nos ha brindado mucho cariño. Regresar a Perú siempre es como regresar a casa.

- Traerán sus nuevas canciones, pero inevitablemente sus fans les van a pedir sus clásicos “Si la ves”, “Igual que ayer”, “Me matas”…

Rakim: Claro que sí. “Down”, “Igual que ayer”, “Me matas”, “Te regalo amores”, entre otros. Los últimos temas que estuvimos sacando: “Zoom zoom” con Daddy Yankee y “Tonta” con Natti Natasha. Les vamos a dar una variedad musical a ese público que yo sé que les va a fascinar. La vamos a pasar de maravilla.

- Van a compartir escenario con Kale, un nuevo exponente del género urbano…

Rakim: Sí, el chamaquito tiene demasiado talento. A ver si cuando estemos por allá nace una buena colaboración también.

- ¿Qué piensan de esta nueva generación del reguetón?

Rakim: Eso es lo que ha hecho que este género evolucione. Esta generación de ahora la tienen un poquito más cómoda, ya que —para el tiempo en que Rakim y Ken-Y pegó— no existían todas estas plataformas como Instagram, Tiktok, Spotify, entre otras.

Cuando nosotros salimos, las únicas plataformas que había eran la radio, la prensa escrita, y la televisión. El público tenía que llamar a la radio para escuchar su tema, tenía que esperar al canal de video para ver su video favorito. Ahora, en cuestión de segundos y con un solo clic puedo subir un video, una canción, y ya el público lo tiene en sus manos. Y hay que trabajar de esa forma. En estos tiempos, uno no puede quedarse. El algoritmo que tienen todas estas plataformas te obliga a sacar música constante y por eso que hay que seguir haciendo buena música.

- En esta pandemia, muchos artistas han recurrido a los conciertos por streaming, ¿también probaron esa modalidad?

Rakim: Tuvimos la oportunidad de hacer uno aquí en Puerto Rico y se metieron un sinnúmero de personas. El video ya va por un millón de reproducciones, pero para nosotros volver a una tarima y compartir con el público, sentir ese calor, sentir ese entusiasmo, es lo más grande que puede estar pasando ahora, ya que esta pandemia nos ha tenido encerrados por todo este tiempo.

- Ustedes han estado trabajando como solistas, ¿qué tal les ha ido?

Ken-Y: Súper bien. El 1 de octubre lancé una canción que se llama “Si no es contigo”, para el álbum que estará listo al próximo año. Se titulará Eros. Y estamos en ese proceso, el video ya está en YouTube. En este disco, lo que quiero es mantener la esencia de lo que es Ken-Y, pero evolucionando con los ritmos que están en tendencia.

Rakim: Gracias a Dios, el disco está en los últimos toques, obviamente todos los días uno compone. Ya saqué el tema de “Nuestra cama” con el video que está en mi canal de YouTube. Vengo con una sorpresa en el mes de octubre, donde les voy a brindar un video para las plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde vamos a estar haciendo un challenge, un video donde voy a caracterizar personajes. Le vamos a dar un poco de comedia al video, pero a la vez será un tema demasiado bailable.

- ¿Han pensado relanzar algunos de sus éxitos, como “Si la ves”, “Me matas” o “Igual que ayer”, en un remix con algunos de los nuevos exponentes que hay en este momento?

Ken-Y: Sería súper interesante revivir esos temas o hacer una versión actualizada con artistas de esta nueva generación. “Si la ves” es un tema que vendría muy bien, es un tema que no pasa de moda, con una letra muy chévere. Es una de las favoritas del público. “Me matas”, “Down”, hacer una versión de esta canción sería demasiado interesante. No lo hemos hecho hasta ahora, pero no descartamos la idea, sería muy chévere traer esas canciones de vuelta.