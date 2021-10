Fallece Pablo López, ganador de México tiene talento, quien hizo llorar a Ximena Sariñana

Pablo López, el ganador de México tiene talento en el 2014, afrontaba la reciente pérdida de su primogénita de 9 años, quien falleció en el mes de setiembre. Según fuentes cercanas al cantante, López habría sido víctima de un infarto fulminante.

“Era mi angelito. Era la única. Me quedé vacío. Estoy muy agradecido con Dios que se la llevó cuando iba a dejar de ser niña. Yo pienso que ella ya me está esperando y me tocaría a mí alcanzarla y a su mamá también”, fueron las sentidas palabras del artista.

Fue en el reality show México tiene talento donde consiguió el estrellato internacional. Dicha presentación se hizo viral por la interpretación que dio con su incomparable voz a la canción Old time rock and roll, de Bob Seger. Durante su performance, no solo hizo vibrar al público, sino también conmovió a la cantante Ximena Sariñana, quien celebró al borde de las lágrimas.

La participación exitosa de Pablo López no solo fue aplaudida por su prodigiosa voz, sino por la historia detrás del artista, que reveló las circunstancias extremas que tuvo que vivir. Como se sabe, el famoso ‘Jahvel Johnson’ vivía en la calle y tuvo que cantar en lugares públicos, como el metro, para así conseguir dinero y poder comer.

Sin embargo, el éxito no le duró mucho al cantante. Y es que los proyectos que había acordado con Sony Music quedaron en el olvido y solo pudo grabar uno de los cuatro discos que ya estaban pactados. Además, se sabe que el millón de pesos que recibió tras ganar el concurso, lo invirtió en una gira que nunca llegó a realizarse.