Austin Palao revela que no lo llamaron para Guerreros México: Pasé el casting, pero no sé

Austin Palao sorprendió a todos al contar que no fue aceptado en Guerreros México, reality que internacionalizó a Nicola Porcella. El modelo reconoció que no contó con la misma suerte que su compatriota y no tuvo la oportunidad de ingresar al programa de competencia.

En la edición de este 20 de octubre de Amor y fuego, Palao se enlazó con el programa para hablar sobre su salida del reality turco El poder del amor, donde también participa Shirley Arica. Sin embargo, Rodrigo González mencionó que Austin había sido descartado en el afamado programa de televisa.

“En EEG México pasaste un casting y parece que hubo un telefonazo que te mandó un dardo envenenado”, detalló el conductor.

Inmediatamente, Austin Palao explicó qué fue lo que ocurrió con la versión mexicana de Esto es guerra y mencionó que hasta ahora no entienden por qué no llegó a ingresar al programa.

“Dios mío, qué les puedo decir al respecto. Yo pasé el casting como una persona normal. Me pasaron la voz me acuerdo, yo pagué mi pasaje para irme, para probar suerte por allá. Hice el casting, la gente de producción me conocía, me trataban super bien. Hice el casting bien también y todo apuntaba a que era favorito para estar en el programa ”, comentó.

“Allá estaba Guty. No sé a ciencia cierta, no me consta qué hayan hecho. No sé”, mencionó.

Tras ello, Gigi Mitre le dijo que era mejor lo que había ocurrido porque de ese modo se le abrió la puerta para llegar a Turquía.