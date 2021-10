Evelyn Vela deja mensaje a su hija fallecida en el que habría sido su cumpleaños 14

Evelyn Vela se encuentra atravesando un buen momento en el plano personal y familiar. Sin embargo, ella tiene una herida que jamás sanará, y es la muerte de su pequeña hija, quien dejó de existir a la edad de 4 años a causa de una negligencia médica, según explicó la misma empresaria en 2018 al ser entrevistada sobre el deceso de la menor.

“ (La muerte de mi hija) me ha vuelto más sensible, más fuerte y por eso que a mí me gusta mucho sacar la cara por la gente que quiero , no me gusta la injusticia, la maldad. El caso de mi hija me trajo abajo totalmente, estuve en cama buen tiempo, como cuatro meses dopada”, dijo aquella vez para el programa de Andrea Llosa.

A pesar de lo doloroso que puede resultar para Evelyn Vela, ella recordó a su pequeña hija con un emotivo mensaje en Facebook para celebrar el que habría sido su cumpleaños número 14.

“ Como quisiera poder estar contigo hoy y celebrar tus 14 años. Sé que estás rodeada de muchos hermosos angelitos celebrando tu fiesta de cumpleaños , mi bella Blanca Nieves, solo quisiera darte un inmenso abrazo de esos que nunca tienen fin y decirte lo mucho que te amo. Tú sabes que siempre vivirás en mi corazón así pasen mil años”, empezó.

“Gracias por todo el amor que nos diste cuando estabas viva y por cuidar a tus hermanitos y a mí desde arriba . La vida nunca me preparó para verte partir. Pasarán muchos cumpleaños, pero nunca podré olvidar tu lindo rostro chapocito que parecía una manzanita, esa sonrisa pícara, tus bailes, lo único que sé es que jamás olvidaré cada vez que te me colgabas en mi cuello para darme esos abrazotes llenos de ternura y amor. No sé aún cuántas vidas me falten, pero en cada una le pido a Dios que me dé la dicha de volver a verte algún día mi princesa, ahora sé que es vivir en la tierra con el corazón en el cielo”, añadió.