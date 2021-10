Vania Bludau se quiebra por críticas de Santi Lesmes en Reinas del show: “Me habló horrible”

¡No se queda callada! En la gala del sábado 16 de octubre, Vania Bludau fue eliminada de Reinas del show; sin embargo, pese a esta decisión del jurado, Gisela Valcárcel le dio una segunda oportunidad y se enfrentará en un duelo a Melissa Paredes, quien se reintegrará a la competencia el 23 de octubre, luego de recuperarse de la COVID-19.

No obstante, Bludau se refirió a las duras críticas que tuvo Santi Lesmes hacia ella y aseguró que, en una oportunidad, le afectaron hasta el punto de hacerla llorar.

“Me gustó muchísimo los comentarios de Tilsa y de Belén porque lo hacen como jurados y como personas. Uno no puede ir a su trabajo tirando hate a la gente, por más que sea su papel”, sostuvo en referencia a Lesmes, quien expresó amargos comentarios sobre su desenvolvimiento en la competencia.

“Santi me habló horrible, inclusive ahora en la entrevista que le dieron, pero no voy a dejar que esos comentarios calen. La semana pasada terminé llorando porque soy una persona muy sensible, fuerte por fuera, pero soy súper sensible . Dejé que cale mucho lo que dijo, esta vez no voy a dejarlo que cale en mí”, expresó Vania.

De ese modo, Vania Bludau declaró en el detrás de cámaras del programa y se quebró al hablar de las duras críticas de Santi Lesmes.

“Siempre ese tipo de comentarios y malas leches no debería darlo antes de los bailes porque pueden desconcentrar. No es justificación lo que me ha dicho antes”, precisó.