Inés Gómez Mont niega en Instagram acusaciones de enriquecimiento ilícito

La conductora televisiva Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, se encuentran en el ojo de la tormenta. La pareja habría incurrido en enriquecimiento ilícito por 3 mil millones de pesos (aproximadamente uno US$ 147 495 525). Según autoridades mexicanas, habrían recibido el dinero por dos contratos públicos que tendrían también relación con el narcotráfico. La también actriz mexicana acudió a Instagram para negarlo todo.

La conductora asegura que las acusaciones en su contra son falsas. Ha opinado que este asunto se trata de una “persecución de mala fe” contra ella y su esposo. Actualmente, enfrentan un procedimiento penal que, según Inés, fue impuesto sin las facultades legales suficientes. Se le comunicó recientemente que las autoridades solicitan órdenes de aprehensión contra la pareja.

Los gustos extravagantes de Inés Gómez Mont

Se conoce que la socialité solía modelar en Instagram prendas de vestir y carteras exclusivas cuyo precio asciende aproximadamente a US$ 200.000. Por ejemplo, posaba con artículos de las marcas Balenciaga, Fendi, Chanel y Gucci.

Inés Gómez Mont posó en su cumpleaños con una chompa con diseño del famoso logo de Chanel. Foto: Instagram/Inés Gómez Mont

Además, le regaló un bolso de la marca francesa Hèrmes a su amiga Galilea Montijo en 2013. El modelo fue Birkin 35, el cual no está a la venta abiertamente al público. Según Forbes, el precio de estos bolsos rondaba los US$ 11.000 en 2013. Inés incluso presumió el regalo en Instagram.

La conductora le reagló a su amiga un extravagante bolso de cuero. Foto: captura de Instagram/Ines Gomez Mont

Inés Gómez Mont se defiende ante acusaciones

A pesar de sus evidentes gustos extravagantes, la también actriz publicó dos comunicados en Instagram para negar la opulencia. En el primero, que data de finales de setiembre, indicó que no posee grandes cantidades de dinero.

“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, escribió Inés.

Comunicado del 28 de setiembre. Foto: Instagram/Inés Gómez Mont

Inés se mantuvo inactiva en Instagram hasta el 14 de octubre, cuando lanzó un segundo comunicado. Manifestó que siente “mucho temor” de que los “abusos” continúen. “Soy inocente y esto es una injusticia” , manifestó.