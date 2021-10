Tilsa Lozano sobre críticas de su pedida de mano: “Estoy feliz, bendiciones para todos”

Tilsa Lozano está más feliz que nunca, ya que se acerca la fecha de su boda junto con Jackson Mora. Tras recibir la propuesta de matrimonio en un conocido restaurante limeño, la pareja decidió viajar a Estados Unidos para ultimar detalles de su fiesta. La modelo respondió a quienes han opinado sobre su pedida de mano.

“La gente siempre habla y seguirá hablando. Si no te casas, por qué no te casas; si te casas, por qué te casas; si no te dieron el anillo, por qué no te dieron el anillo; si te dieron el anillo, muestras mucho el anillo. Lo único que puedo decir es que estoy feliz, bendiciones para todos ”, expresó en entrevista para Trome.

En esa misma línea, la jurado de Reinas del show mostró su preocupación por su vestido de novia. “Arreglitos no, justo ya hablé con mi doctor que es el que me hace las dietas, y le he dicho que quiero bajar unos cuatro o cinco kilitos, para que mi vestido me quede perfecto”, aseguró.

Luego de haberse comprometido, la intérprete de “Soy soltera” estuvo en el programa de América hoy, el pasado 7 de octubre, para contar cómo fue que el boxeador le preparó la sorpresa.

“Salí de trabajar y él me dijo que me esperaría en un restaurante. Estábamos en un lugar privado: solo los dos con una botellita de champán. Mi mente estaba en la celebración de los dos años. De repente pusieron sobre la mesa un ave. Pensé que dentro de eso había comida. Allí, saco algo”, detalló Tilsa Lozano.