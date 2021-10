Gisela Valcárcel dedica emotivo mensaje por los 89 años de su madre: “La admiro tanto”

Los personajes de la televisión peruana suelen mantener en mucha reserva a sus familiares más cercanos, aunque en el último tiempo utilizan las redes sociales para demostrar su amor. Por ejemplo, Gisela Valcárcel utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su madre.

La mujer cumple este 15 de octubre 89 años de vida, por lo que la conductora de Reinas del show decidió dedicarle unas emotivas palabras. La ‘Señito’ hizo hincapié en la dura infancia de su madre y en la fuerza que tuvo para sacar adelante a su familia.

“¿Saben? No saludo a mi mami por aquí; lo que pensé al compartir con ustedes es ofrecerle a ella y a todas las mamás valientes un homenaje. Mi madre no fue criada por su mamá o papá, a ella le tocó vivir en el Puericultorio Pérez Aranibar, allí creció con el amor de las voluntarias. Ella me enseñó con su propia vida a no tener pretextos y hacer siempre lo mejor, se tenga o no se tenga padres. A ella la he visto salir adelante y siempre encontró razones para continuar”, indicó Gisela en la primera parte de su mensaje.

Luego añadió: “La he visto vivir con poco y con mucho y, en ambas situaciones, ha sido la misma mujer valiente y amorosa con los suyos, esa mamá gallina de la que muchos hablan… ¡La admiro tanto y amo tanto! Ella es como muchas mamás y como ninguna para mí. ¡Gracias, mi Dios, por la madre que me elegiste! Hoy ella cumple 89 años y no puedo estar más agradecida”.

Gisela Valcárcel conducirá este sábado una nueva edición de Reinas del show.

Ethel Pozo dedica tierno mensaje por el cumpleaños de su abuela

También por Instagram, Ethel Pozo dejó unas emotivas palabras para su abuela que hoy, 15 de octubre, cumple un año más de vida. La conductora recordó todo lo bonito que pasó al lado de su abuela durante su infancia.

“Feliz cumpleaños mi Techi. ¡Hoy cumple 89 años está mujer que sin duda es la mejor abuelita del mundo! Mi incondicional, la que me levantaba poniéndome el biberón con leche chocolatada, la que me preparaba mis papas fritas con pollito todas las noches. Es ella la que me engreía desde pequeña porque, más que una nieta, decía que era una hija, ya que mi mami era madre soltera y la Techi ayudaba en mi crianza directamente. ¡Esta mujer me dio todo el amor del mundo en mi infancia, recuerdo que me gustaba dormir junto a ella, salir a pasear y conversar por horas de todo! Hasta de chicos”, indicó.