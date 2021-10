Josimar: expareja del cantante reclama que no visitará a su hijo en Navidad

El salsero Josimar vuelve a causar polémica por cómo lleva su paternidad. La madre de su primer hijo, Andrea García, apareció en Amor y fuego y reveló la negligencia del músico. Mencionó que no solo incumple con la pensión del menor, sino que tampoco lo visita. Mientras tanto, actualmente radica en Estados Unidos y está comprometido.

“Ahora queda pendiente 25.500 de esta pandemia que no me ha dado”, declaró Andrea para las cámaras del programa de Gigi Mitre y Rodrigo González. También reveló que ella se enteró por los medios de comunicación de que Josimar se mudó a los Estados Unidos, debido a que el cantante no se comunica con ella. Tras esto, reclamó que no pasa tiempo con su hijo.

“En Navidad le toca, por conciliación, pasarlo con él”, informó Andrea al programa de Willax, y agregó que, por lo que ha visto en medios periodísticos, no cree que Josimar regrese al Perú a pasar las fiestas con su hijo. Reclamó también que “el año pasado no le mandó ni un chocolate”.

La madre del hijo de Josimar también compartió con la producción del programa una captura de pantalla de su conversación en WhatsApp con la hermana del salsero, a quien contactó por no poderse comunicar con él. En esta se muestra que García le consultó si este año Josimar pasaría las fiestas con su hijo. Sin embargo, no obtuvo respuesta de ella.