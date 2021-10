Cecilia Barraza arremete contra la serie El juego del calamar: “Sangrienta y humillante”

El juego del calamar es la nueva serie que Netflix lanzó el pasado 17 de setiembre y se convirtió en la producción más vista de dicha plataforma. A pesar de la gran acogida, también existe un público al que no le ha agradado para nada el contenido, ya que, a su perspectiva, las escenas son muy violentas. Este es el caso de la artista peruana Cecilia Barraza, quien lanzó fuertes críticas contra la historia de ficción.

Desde su cuenta de Facebook, la intérprete de “El tamalito” compartió su análisis sobre lo que le provocó ver el primer capítulo de la serie surcoreana.

“ En esta casi invernal primavera me he visto obligada a ver el primer capítulo de la ‘dichosa’ serie coreana El juego del calamar . Y me sentí obligada, ya que vi en una nota en televisión a una reportera con un grupo de chicos (disfrazados como en la serie) que hacían uno de los juegos, donde al final, si las personas no lo ganaban, los ‘ametrallaban’, obviamente con un arma de juego. Como no me causó ninguna gracia, entré a Netflix que es donde están pasando la primera temporada”, empezó.

Cecilia Barraza contó que, con los primeros minutos de ver El juego del calamar, se pudo dar cuenta de lo “sangrienta” y “humillante” de la serie, a la cual calificó de “basura”, ya que, según ella, este tipo de contenido aumenta la violencia en la sociedad.

“ Suficiente con el primer capítulo para opinar sobre una serie absolutamente sangrienta y humillante. Parece que a nadie le importa que los extranjeros exporten su basu... y alimenten, aún más, la violencia real que estamos viviendo . Y no creo dramatizar sobre esto. Para todo tipo de gente, llámense hombres y mujeres mayores, adolescentes y hasta niños, estas series son vistas con morbo y hasta con un inquietante regocijo”, señaló.

Asimismo, la cantante criolla Cecilia Barraza hizo una comparación de El juego del calamar con la violencia e inseguridad que se vive en nuestro país todos los días.

Cecilia Barraza arremete contra El juego del calamar. Foto: Facebook