Eugenio Derbez enfrentó una demanda por cantar “Mesa que más aplauda” en Shrek 2

El famoso actor mexicano Eugenio Derbez se volvió tendencia en TikTok, cuando un internauta subió un extracto de una entrevista que dio en 2004 sobre un episodio tragicómico cuando grababa para la película que lo catapultó a la fama internacional: Shrek.

Entre las múltiples participaciones que ha tenido el artista en el cine, destaca su doblaje de Burro en la saga de Shrek de la productora DreamWorks Animation. El comediante, que le dio vida al personaje de Burro, utilizó muchas referencias mexicanas. Una de las más recordadas fue cuando interpretó un extracto de la canción “Mesa que más aplauda”; sin embargo, Derbez no tenía idea que esta elección le generaría más de un dolor de cabeza.

Resulta que fue demandado. Así es, en el 2004, el grupo Clímax, originario de Veracruz, México y creador de la enigmática canción, demandó al actor por usar su popular canción en la adaptación para América Latina de la segunda entrega del querido ogro verde.

PUEDES VER Eugenio Derbez: ciudadanos de Acapulco rechazan estatua en su honor y la cubren con plástico

“Para esto, estaba de moda la de la ‘Mesa’ y digo: ‘Vamos a meterla’. El caso es que todo mundo se c** de la risa, pero: ‘Los derechos’. Y yo digo: ‘No, es un grupo de aquí de Veracruz, tocan en un table, imagina que su ‘rola’ esté en una película internacional mundial’” , reveló Derbez en la charla. Sin imaginarse lo que vendría en consecuencia.

Eugenio Derbez estaba seguro de que no tendría problema con la canción, incluso pensó que los cantantes le agradecerían por dar a conocer su mayor éxito musical. “Me van a hablar y me van a besar los pies. Entonces meto la de ‘Mesa que más aplauda’ y le firmo a DreamWorks de que yo era el responsable. Sale la película y viene la demanda” , añadió.

Acto seguido, el famoso tuvo que acudir a una reunión con los integrantes de la banda, quienes le dijeron, “Vamos a demandar a la compañía no sé por cuántos millones de dólares”; a lo que el intérprete de Latin lover confesó: “Hay un problema, ustedes están viendo DreamWorks, pero aquí tengo un papelito donde yo me hago responsable y al que vas a tener que demandar es a mí, y yo no tengo el capital de esa gente”, prosiguió.