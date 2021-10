¿Quién es Gianmarco Mendoza, hijo de Magaly Medina, y por qué no vive con su madre?

Desde hace un tiempo, la conductora de televisión Magaly Medina declaró que vivía alejada de su primogénito Gianmarco Mendoza, pues, al ser una figura pública, era difícil mantener una relación con ella en medio de las críticas. “Él hace una vida muy alejada de la mía porque para él ha sido muy difícil ser el hijo de Magaly Medina, es un nombre demasiado pesado”, sostuvo en aquel entonces.

Ante esto, fue la modelo Aída Martínez quien volvió a recordar que la periodista mantiene una relación distante con él. Todo esto sucedió luego de que ‘Maga’ criticara a la influencer por hablar groserías frente a su hija pequeña. Eso la habría enfurecido, pues inmediatamente le dedicó unas fuertes palabras a la conductora de Magaly TV, la firme.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, puntualizó.

Sin embargo, hasta el momento esta especulación no ha sido confirmada por la comunicadora. En tanto, sí había revelado que ambos viven alejados: “Él ha tenido que estudiar en la universidad con los profesores que despotricaban del programa todos los días, eso lo hace más difícil”, mencionó en esa oportunidad.

Recordemos que Medina Vela contrajo matrimonio en 2016 con su actual esposo, el notario Alfredo Zambrano, en el cual asistieron familiares y amigos cercanos.

¿Quién es Gianmarco Mendoza?

Graduado en Ciencias de la Comunicación, Gianmarco es hijo único, fruto del anterior matrimonio de su madre con Marco Mendoza.

No se tiene mucha información sobre la vida personal sobre él, ya que ha optado por alejarse de la televisión y hacer una vida lejos de escándalos. Por parte de Magaly Medina, pocas veces se refiere a su vida personal; sin embargo, hace un tiempo atrás afirmó que estaba soltero.

“Mi hijo está bien (...). A él no le gusta que cuente sus cosas, lo respeto. ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido (...). Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, manifestó.

En 2018 comentó que Gianmarco se encontraba escribiendo un libro y en la búsqueda de su propio lugar en el mundo profesional. “Estuvo escribiendo un libro que no ha terminado aún, que solo le falta el epílogo. Un libro de investigación sobre Fujimori, los Crousillat, todo lo que significó la televisión en la época de Montesinos”, señaló Magaly.