Olinda Castañeda dejó el modelaje para convertirse en consejera espiritual cristiana

Olinda Castañeda vuelve a ser noticia. Esta vez no por sus escándalos en el medio, sino por el cambio radical que dio su vida, ya que está enfocada en la palabra de Dios. Es así que, en un entrevista, confesó qué es lo que sucedió con ella desde que se alejó de la pantalla chica.

Al ser consultada por el reciente compromiso entre el deportista Jackson Mora y la conductora de televisión Tilsa Lozano, prefirió mantenerse callada y evitar dar opinión, ya que ahora está en una etapa distinta de su vida. Por otro lado, Castañeda afirmó que se encontraba trabajando en su vida familiar y en su agencia de viajes, que se ha convertido en el mayor ingreso para ella, luego de alejarse de los eventos públicos.

Por su parte, contó que está “bien, tranquila y feliz, enfocada en crecer espiritualmente, llevando cursos con mi esposo, pues estamos ayudando a parejas o novios que están por casarse y necesitan un aporte mediante Dios”. Además, contó que su hogar acoge a sus amigos, que ya dieron el siguiente paso para guiarlos e instruirlos en lo espiritual.

Asimismo, Olinda Castañeda aprovechó la oportunidad para contar su experiencia de cómo llegó a la vida cristiana.

“Después de tantos tropiezos que tuve en mi vida, de errores que cometí en el pasado, conocí a Dios y dije que me gustaría muchísimo ayudar a pensar (a las personas) que han pasado lo mismo que yo, y puedan entender que lo único cierto es la ‘palabra’. No es fácil cuando uno decide casarse, hay parejas que piensan que la solución está en el divorcio, pero para Dios no existe el divorcio”, concluyó.