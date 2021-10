Christian Domínguez es troleado por Janet Barboza al pedir nuevo contrato: “Cuando seas más fiel al programa”

Tras varios días de ausencia, Christian Domínguez reapareció en América hoy y sorprendió a todos sus compañeros con un curioso pedido. El cantante solicitó un nuevo contrato, pues aseguró que debe mantener dos orquestas. Sin embargo, recibió una inesperada respuesta de Janet Barboza que sorprendió a todos en el set.

En la reciente edición del programa, el artista lamentó no ir más veces al set del programa de América TV, pues solo va tres veces a la semana, y no dudó en hacer su pedido.

“Contrátenme diario para que no me pongan el corporeo”, dijo el cantante. Inmediatamente la popular ‘Rulitos’ respondió con un curioso comentario. “Compadrito, cuando usted sea más fiel al programa”, mencionó.

Ante este comentario, Domínguez no se dio por aludido y desvió el tema al hablar de sus dos agrupaciones. “Tengo una orquesta, Gran Orquesta y Puro Sentimiento que mantener”, dijo.

Pamela Franco habla sobre boda con Christian Domínguez

En una entrevista con El Popular, Pamela Franco señaló que sí planea casarse con Christian Domínguez, pero que primero deben esperar a que el cantante concrete su divorcio.

“Que salga su divorcio para proyectarnos (contraer matrimonio). Pienso que llegará ese momento, tampoco nos desesperamos”, detalló.

Por otro lado, la cantante reveló que todavía no está comprometida con el cumbiambero, pues no le ha dado el anillo de compromiso. “Estamos juntando para el ‘matri’ (risas)... La verdad es que todavía falta, todavía no (hay anillo). Este anillo fue un regalo, hay que recalcarlo, primero tiene que darme el anillo y después la fecha”, contó para las cámaras de América Espectáculos.