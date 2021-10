Alejandra Baigorria se lesiona el tobillo en Esto es guerra: “Tengo un esguince”

Alejandra Baigorria no participó en uno de los circuitos finales de EEG el viernes 8 de octubre. La guerrera recurrió a sus historias de Instagram para explicar a sus 3,8 millones de seguidores que se lesionó el tobillo derecho.

“Para todos los que me preguntan qué pasó en el último circuito, por qué no estuve. Bueno, lamentablemente sufrí una lesión al tobillo (durante) el juego Michi tic tac toe. Tengo un esguince”, aclaró.

8.10.2021 | Historia de Alejandra Baigorria sobre la lesión en su tobillo. Foto: EEG / América TV

En ese sentido, Alejandra Baigorria dijo no estar pasándola nada bien y se mostró preocupada de que la lesión le impida poder competir en el versus entre Esto es guerra y Guerreros Puerto Rico.

“Para los que me conocen saben que no la estoy pasando bien. Es lo peor que me puede haber pasado justo cuando estoy en plena preparación física para competir contra Puerto Rico”, manifestó.

“Estar fuera de eso sería para mí muy triste”, agregó, teniendo en cuenta que el tratamiento inicial de un esguince, lesión que se define como el estiramiento o desgarro de los ligamentos, incluye el reposo, hielo, compresión y elevación de la zona.

Asimismo, cabe recordar que, la penúltima edición de Esto es guerra concluyó con Facundo Gonzáles y Alejandra Baigorria sentenciados a enfrentarse en una jornada de eliminación como previa al enfrentamiento con Guerreros Puerto Rico, evento que ha sido pactado para el próximo 8 de noviembre.