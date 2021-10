Shakira reflexiona sobre la música actual: “Está muy sexualizada”

Shakira concedió una entrevista a la revista Cosmopolitan, donde habló sobre diversos temas, como su cuidado personal, vida familiar, crianza de sus hijos, inicios, el grandioso espectáculo que dio en el Super Bowl 2020, los estigmas de la sociedad por ser colombiana y su pasión por la música, de la cual lanzó fuertes comentarios por no dar el cuidado necesario para contenido subido de tono.

La intérprete de “Suerte” criticó la música que se está haciendo en la actualidad. Shakira, quien se ha visto involucrada en los Pandora Papers, señaló que los artistas cantan y escriben temas de manera explícita y sin pudor. La pareja de Gerard Piqué consideró que es mejor jugar con la imaginación y el misterio.

“ El arte puede favorecer a la creación de contenido sensual, pero la sociedad actual está muy sexualizada. Todo es tan explícito . El subtexto es lo que es interesante: las líneas entre las que puedes leer, el misterio, las cosas que puedes dejar a la imaginación. Ahí es donde ocurre la verdadera poesía. Esa pieza falta ahora mismo. Puedes verlo en la letra de las canciones: son un poco menos poéticas y más directas, concretas y concisas”, comentó Shakira, quien apareció en la portada de la revista Cosmpolitan.

Shakira arremete contra la música sexualizada. Foto: captura/Instagram.

Por otro lado, lamentó que su éxito sea comparado por el tráfico ilícito de drogas que existe en Colombia.