Hugo García trolea al ‘Pato’ Parodi al ser consultado sobre ser amigo de una ex: “Pregúntenle a Patricio”

Hugo García y Patricio Parodi estarán este domingo en Mi mamá cocina mejor que la tuya, donde se enfrentarán a Said Palao y Mario Hart. Asimismo, García no dejó pasar la oportunidad para trolear a su amigo el ‘Pato’ Parodi, quien últimamente se ha evidenciado su cercanía a su expareja Flavia Laos, con quien ha estado compartiendo, en sus redes sociales, diferentes momentos que pasan juntos.

De ese modo, el modelo, quien hace unos meses terminó su relación con Mafer Neyra, fue consultado sobre la posibilidad de conservar la amistad con una ex, “¿se puede ser amigo de una expareja?”

Inmediatamente, Hugo aprovechó para bromear con Parodi: “Pregúntenle a Patricio” , respondió.

Por otro lado, el integrante de Esto es guerra, contó detalles de lo que será su participación en el programa de cocina.

“La pasé increíble, siempre con Yaco y Ethel es un vacilón, siempre se puede bromear con ellos. Patricio y yo no somos grandes cocineros, pero no la tuvimos difícil porque competimos con Said Palao y Mario Hart. La competencia estuvo reñida”, sostuvo.

Hugo García cuanta su experiencia en Mi mamá cocina mejor que la tuya. Foto: GV Producciones

“ Patricio no sabe ni hacer una tostada, tiene como cinco mayordomos en su casa , además se olvidó los ingredientes, pero yo lo guie, tuve que entrar como veinte veces a la cocina, y nos salió bueno el plato, hicimos un buen equipo”, agregó.

Asimismo, reveló las carencias culinarias de Mario Hart y Said Palao. “Mario no sabe ni cortar una palta y a Said, Alejandra Baigorria le cocina”, mencionó.

Además, mencionó que desde que se independizó aprendió a sobrevivir en la cocina: “Tampoco es que sea el gran chef, pero sí me defiendo, sí puedo sobrevivir en la cocina, tengo mis secretitos. Desde que me mudé solo he aprendido todos los truquitos de mi mamá. Eso sí, yo tengo que tener todo cortadito para que sea todo más fácil”.