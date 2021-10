Esto es guerra: Facundo González y Alejandra Baigorria son los sentenciados del programa

La noche del 7 de octubre se vivió un tenso momento en el set de Esto es guerra minutos antes de finalizar el programa. Dos competidores del equipo que acumuló menos puntos en el día fueron enviados a sentencia por voto de los jugadores.

En esta oportunidad, los ‘combatientes’ no sumaron los puntos necesarios, por lo que dos de sus integrantes debían ser sentenciados. Fue el equipo de los ‘guerreros’ el que decidió quiénes serían los nuevos integrantes que estarían con un pie fuera de la competencia.

Facundo González fue el primer sentenciado al sumar ocho votos en su contra, mientras que el segundo lugar estaba reñido entre Tepha Loza y Alejandra Baigorria. Ambas iban empatadas, pero el voto de Ducelia Echevarría sumó dos para la empresaria, lo que terminó por enviar a la modelo a sentencia.

González estuvo con una actitud retadora durante todo el tiempo que duraron las votaciones. “¡Más!”, se le escuchaba decir por momentos, como indicando que quería tener más votos en su contra.

Por su parte, Baigorria decidió expresar su sentir a través del micrófono.

“Yo lo asumo (la sentencia) y me rió, se acabó, no tengo por qué molestarme, es así”, comentó la modelo. “Algunas personas han estado poniendo en redes que por qué sentencian, ¿hay algo personal? No, es así, cualquiera puede estar sentenciado”, acotó.

Asimismo, culminó su mensaje lanzando una indirecta a quien terminó por definir su sentencia. “Me voy con mi uniforme naranja bien orgullosa, y te espero en la sentencia también, Dulcelia”, dijo contundentemente Baigorria.