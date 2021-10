Tilsa Lozano se comprometió con Jackson Mora: “Les presento a mi futuro esposo”

¡Se casa! Tilsa Lozano se mostró muy emociona al recibir una sorpresa de Jackson Mora, quien le pidió matrimonio en el día de su aniversario. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un video donde mostró el anillo de compromiso que le entregó su novio en complicidad de sus amigos más cercanos.

Todo ocurrió en un restaurante de la Costa Verde, donde la jurado de Reinas del show se comprometió con el boxeador.

“¿Descubren algo? Estoy sudando. Qué te dije, les presento a mi futuro esposo” , se le escuchó decir a Tilsa en la grabación, quien se mostró bastante conmovida por este hecho ocurrido al cumplir dos años de relación con su pareja.

Días atrás, durante el programa Reinas del show, Tilsa Lozano aseguró en son de broma que le daría un ‘ultimátum’ a Jackson Mora para que le pida matrimonio. Sin embargo, luego aseguró que no tiene necesidad de presionar a nadie para casarse.

“Sí me gustaría casarme, pero de forma natural, no presionando a nadie. Están todos obsesionados con que me case, no entiendo”, expresó.

Asimismo, explicó que, si bien bromea en cámaras sobre su pedida de mano, preferiría que sea una experiencia entre el círculo más cercano de la pareja, lejos de lo mediático.

“Yo hago bromas porque es parte del show, pero (la pedida de mano) es algo íntimo”, acotó Lozano.