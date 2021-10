Milena Zárate sobre las nuevas reglas en Reinas del show: “Un baile sin contacto es difícil”

Milena Zárate, tras quedar en sentencia con Vania Bludau y Diana Sánchez, está ensayando arduamente para defender su lugar este sábado en Reinas del show. La colombiana aseguró que ha venido decidida a ganar y dejará todo de sí en la pista de baile. Además, la cantante comentó sobre este nuevo reto que tendrán los participantes para bailar sin tener contacto con su bailarín, según indican las nuevas reglas de la competencia.

“ Los ensayos están más exigentes porque ahora no nos permiten tener contacto entre nosotros, nos estamos reinventando con mi pareja de baile, un baile sin contacto es super difícil y lo estamos tomando como un reto. Espero gustar al público y al jurado y salir de sentencia”, mencionó en una entrevista que brindó GV Producciones a este medio.

“Estoy llegando fuerte a enfrentar mi sentencia, si estoy acá es por algo, yo no vine a calentar puesto en el programa, hay más de una que ha venido solamente a cumplir. Yo vine a ganar algo que dejé pendiente y créanme que no voy a parar hasta lograrlo”, agregó.

Milena Zárate asegura que merece ser la ganadora de Reinas del show.

Asimismo, Milena habló sobre cómo va su relación con su bailarín, pues hace unas semanas, su pareja de baile se quejó de lo exigente que es la colombiana.