Samuel Suárez sobre comentarios de Luciana Fuster: “No es oficio, es profesión”

Hace unos días, el portal de espectáculos Instarándula lanzó un rumor que indicaba que la modelo Luciana Fuster estaría saliendo con el chico reality Patricio Parodi. Esta noticia no fue para nada del agrado de la infuencer, quien tildó de “sin oficios” al creador de dicho espacio, Samuel Suárez.

El incidente se dio luego de que una seguidora de Luciana viera el rumor lanzado en Instarándula y le comentara en un video de tik tok sobre el tema. “Vengo del chisme de Samuel, ya sé que no es Hugo y sí Patricio Parodi”, mencionó la seguidora. Ante este comentario, Luciana Fuster respondió evidenciando su molestia: “Parecen i****** creyendo todo lo que un sin oficio inventa”.

Ese comentario motivó una respuesta por parte de Samuel Suárez. “Tiene mil oficios como para andar ninguneando el trabajo de otros ja, ja, ja, pero me va escuchar”, aseveró el periodista.

Fue este último martes 29 de setiembre que Samuel Suárez dio la estocada final. El creador de Instarándula hizo su aparición diciendo: “El sin oficio llegó... Nunca me he sentido tan ninguneado, pero elegí este día en particular porque justo coincidió la ninguneada de la Fuster con una fecha especial para mí y que marca todo lo ‘sin oficio que soy’, las madrugadas editando, trabajando y llevándoles contenido”, dijo el popular ‘Samu’ sobre su aniversario número 13 como reportero de farándula.

Así también, aseguró que los rumores sobre su romance con Patricio Parodi tuvieron pantalla también en Amor y fuego.