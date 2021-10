Melissa Klug sobre posible embarazo: “Todavía no hay novedades en ese sentido”

Melissa Klug descartó estar embarazada, luego de que su novio compartiera en historias de Instagram un mensaje donde demostraba estar alegre junto a dos emoticones de cara de felicidad y un corazón. La chalaca aseguró que aún no hay novedades sobre un posible hijo junto a Jesús Barco.

La empresaria fue consultada sobre la reciente publicación de su pareja, la cual fue muy sugerente en redes sociales. “ Todavía no hay novedades en ese sentido. Cuando Dios lo mande, será bienvenido ”, acotó.

Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ aclaró los motivos de la alegría del futbolista. “Es que está feliz porque el miércoles le entregaron su auto, son sus logros y yo los festejo junto a él”, manifestó a Trome.

Además, contó cómo van los planes para su boda con el deportista. “Todavía no hay fecha, pero tengo que ver bien porque mi familia es numerosa, somos una banda y para viajar al Caribe, que me encanta, hay que ahorrar porque no quiero que mi boda sea por canje, aunque no tengo nada en contra del canje porque trabajo con muchas marcas y eso me favorece , deseo que ese momento sea especial”, detalló.

La chalaca se refirió a aquellas críticas por querer casarse de blanco. “Es que tiene que ser así porque es un momento especial. Ya tengo el modelo de mi vestido, es simple, pero hermoso”, afirmó.

Por último, Melissa Klug reveló si en su matrimonio con Jesús Barco todos vestirían un mismo color de traje. “Seria lindo, ya lo estoy imaginando y mi ‘Xixi’ llevando los aros”, puntualizó.