Macarena Gastaldo denuncia que fue agredida por la madre de Paula Manzanal

Las agresiones entre las modelos continúan. En un reciente avance del programa Amor y Fuego, Macarena Gastaldo contó que fue agredida físicamente por la madre de Paula Manzanal. Según contó, el ataque se dio después de saludar a una amiga en el restaurante del Hotel Westin. Entre lágrimas, Macarena narró que casi le impactan una copa de vino en el rostro.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada, con la uña toda rota, tengo la uña en carne viva (...) Casi me tira la copa en la cara, te juro que estoy traumada todavía porque si me hubiera tirado eso estaría desfigurada” , dijo afectada Macarena Gastaldo a un reportero del programa de Peluchín.

La argentina se acercó la noche de ayer alrededor de las diez de la noche al restaurante Maras del hotel Westin y según Macarena Gastaldo no pasó más de cinco minutos de haber ingresado al local para que la señora Ana Sarmiento, madre de Paula Manzanal, se abalance sobre ella. “Veo a alguien que viene corriendo a mi mesa. Ni bien llegué, no pasaron más de cinco minutos y ocurrió este hecho desagradable. La señora se notaba a primera vista que estaba tomada, me quería lanzar una cachetada pero se tambaleó y me fui para atrás. Agarra una copa de la mesa, me quiso lanzar la copa en la cara pero mis amigos la detuvieron”, declaró aún con los nervios de punta a la conductora Gigi Mitre.

Gastaldo se encontraba en el área de la terraza del restaurante y vio a la señora Sarmiento corriendo hacia ella. Según la modelo, la agresión duró diez segundos, tiempo que fue suficiente para que termine con una herida en la mano y con la uña en carne viva. “La señora parecía una `callejonera´, una delincuente”, siguió comentando.