Milett Figueroa defiende La academia, serie de EEG: Es una producción de calidad

Milett Figueroa causó furor entre sus seguidores al aparecer en La academia. La ex chica reality salió en defensa de la producción nacional por las constantes críticas que recibe el contenido y aseguró que todo es de calidad. Esto es guerra ha estrenado la serie tras la fuerte caída que sufrió Elías Montalvo durante un juego extremo de altura.

La joven actriz, quien tiene el papel de la expareja de Patricio Parodi, se mostró feliz por ser parte de este proyecto nacional y resaltó el gran trabajo que se viene haciendo.

“ Me siento súper bien con la producción, lo están haciendo tal cual una serie de verdad y me encanta porque la calidad está increíble , el video, la fotografía. Y bueno, es importante que le den la oportunidad a los chicos para que puedan expresar su talento”, dijo Milett Figueroa a las cámaras de América espectáculos.

“Yo no sabía el personaje que sería, solamente me dijeron que era la ex de Patricio”, añadió.

Milett Figueroa sigue soltera

Milett Figuera fue consultada sobre su vida sentimental. La modelo reveló que estuvo saliendo con alguien, pero que esto se terminó porque ella está enfocada en su crecimiento profesional.