Evelyn Vela descarta que su hija de 16 años se haga ‘arreglitos’: “No permitiría que se opere”

En la reciente edición de Mujeres al mando estuvo Evelyn Vela como invitada y comentó sobre los procedimientos a los que se han sometido varias jovencitas de la farándula e hijas de algunos personajes del medio, pese a su corta edad . En el programa, se puso el caso de las hijas de Melissa Klug, quienes según el informe se habrían hecho una armonización para lucir una mejor silueta.

Tras mostrar un reporte que revelaba los arreglos que se habrían hecho estas jóvenes a su corta edad, Vela fue consultada al respecto.

“Definitivamente ellas son unas chicas jóvenes, simpáticas, y quieren verse bien. Yo creo que toda mujer tiene que cumplir su etapa de edad”, sostuvo en un inicio la también influencer.

De ese modo, Evelyn aseguró que no permitiría que su hija, quien tiene 16 años, se someta a una intervención quirúrgica, pues mencionó que debe esperar a que cumpla la mayoría de edad y termine de desarrollarse físicamente para evaluar cuáles son los ‘arreglitos’ que podría realizarse.

“Yo, personalmente, tengo mi hija de 16 años, y todavía no permitiría que se opere (...) Mi hija no quiere aún, me ha dicho que a los 18, porque ellas (las jovencitas) siguen desarrollándose”, agregó.

Sin embargo, Evelyn Vela dejó en claro que si su hija necesita en algún momento una cirugía para lucir mejor, ella pagaría la operación con mucho gusto.

“Claro que sí, con gusto, yo se la voy a pagar. Yo se la voy a regalar, si es que necesitara algún retoque”.