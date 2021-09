Tepha Loza feliz tras reconciliación con Melissa Loza en EEG: “Estamos unidas”

Tepha Loza y Melissa Loza se dejaron de hablar en 2015, cuando la menor de las hermanas acusó a la mayor de haber coqueteado con su pareja de aquel entonces. Tras varios años de alejamiento e indirectas, las modelos peruanas sorprendieron a todos al reconciliarse hace unos días durante la transmisión en vivo de Esto es guerra.

Tepha Loza le dedicó unas sentidas palabras de disculpas a Melissa por todo el tiempo que no tuvieron contacto a causa de problemas del pasado.

“ De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti . La vida me puso aquí por algo. De corazón, te lo digo de corazón, Melissa, que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces. Siempre te he admirado”, dijo entre lágrimas la joven, quien se mostró muy afectada después del accidente de Elías Montalvo en EEG.

Tras las emotivas escenas y más calmada, Tepha Loza habló para las cámaras de América espectáculos y dio detalles de cómo es ahora su relación con Melissa Loza. La joven contó que se encuentra muy emocionada porque ahora está más unida que nunca a su hermana y espera muy pronto ver a su sobrina.