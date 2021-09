Magaly Medina ataca a Jossmery Toledo por su intención de postular a la alcaldía de SJL

Jossmery Toledo sorprendió a todos sus seguidores al revelar que ha recibido la propuesta de varios partidos políticos para postular a la alcaldía de San Juan Lurigancho. Ante esto, Magaly Medina no dudó en cuestionar la seriedad a la hora de buscar una persona para asumir un cargo importante, sobre todo en una jurisdicción en la que se necesita mucha ayuda por la sobrepoblación y el constante problema de cortes de agua a causa de tuberías dañadas.

“ Me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular como alcaldesa. Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo, porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita”, dijo la modelo y expolicía de 29 años.

Tras esto, Magaly Medina, quien llevó camiones cisterna hasta San Juan Lurigancho para ayudar a las personas sin agua, se mostró indignada, ya que señaló que Jossmery Toledo no está preparada para asumir un cargo político y lamentó que los partidos la busquen como candidata.

“ Ahora resulta que Jossmery Toledo, que no encuentra nada mejor que hacer , porque en su caso ella no canta, no baila, no actúa, no conduce programa ni tiene un gimnasio propio, ¿qué hace? Miren lo que acaba de decir”, dijo la conductora de Magaly TV, la firme.

“Pero no se le ha ocurrido a ella. Estamos tan caídos de partidos políticos, de figuras realmente importantes, que se jacta diciendo que tres partidos políticos le han pedido que ella sea su candidata para la alcaldía de San Juan Lurigancho ”, agregó Magaly Medina.

Asimismo, la figura de ATV señaló a Jossmery Toledo que vivir en dicho distrito no la hace una experta en las necesidades del lugar y de sus habitantes.

“ El hecho de vivir en una zona no te hace profesional en eso, porque ella, es cierto que vive en SJL, ahí se crío . Sin embargo, ni bien pudo, tuvo la ocasión, cuando se fue a vivir con Deza al límite con San Isidro, se fue volando”, comentó.

“Tampoco te hagas la que ‘ay, amo San Juan de Lurigancho’. Cuando pudiste, agarraste todas tus cosas, incluido tu perro, te fuiste a la casa de Deza. Esas son pruebas que ahí están. Si Jossmery Toledo ha demostrado ser buena en nada, cómo puede un partido y organización pedirle a este tipo de personas que se postulen como alcalde”, concluyó Magaly Medina.