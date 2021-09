Isabel Acevedo sobre Pamela Franco: “Me he quedado en la época de Thamara y Estrella”

La participante de Reinas del show Isabel Acevedo dejó en claro que no volvería a trabajar como coreógrafa para la agrupación de Puro sentimiento, cuyo dueño es su expareja Christian Domínguez, y más aún cuando Pamela Franco es una de las integrantes del grupo musical.

Cuando fue consultada sobre si puede volver a crear los bailes de las cantantes de la orquesta de cumbia, Isabel afirmó que es un tema del pasado y se encuentra trabajando y entregándolo todo para la competencia de Reinas del show.

“Sí, pero yo creo que es un tema del pasado porque también, obviamente. ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes están ahí? O sea, van a querer involucrarnos de todas maneras y ya estoy tranquila trabajando aquí”, aseguró para el programa.

Por otro lado, la bailarina detalló que es una mala idea regresar a trabajar para Puro sentimiento, ya que el propietario de la orquesta es Christian Domínguez. Además, contó que no sabía que Pamela Franco era la nueva integrante de la agrupación.

“No tengo tiempo para nada, la verdad... Lo que pasa es que ya es un tema pasado, yo conozco a todas las integrantes, son mis amigas... No sé, yo me he quedado en la época de Thamara, de Estrella y ahorita no sé quiénes están y quiénes no, por eso ”, puntualizó Isabel Acevedo.

Hace unas semanas, Pamela Franco anunció que regresaría a los escenarios. “Estoy muy contenta porque la música me apasiona muchísimo y estoy feliz de poder regresar después de tanto tiempo, además, con una mentalidad totalmente diferente. Será una agrupación que dará que hablar, así que nos estamos preparando y cuidando cada detalle porque queremos dar lo mejor. Todas las chicas del grupo están súper lindas y son talentosas”, declaró para Trome.