Gabriela Herrera se queja de Reinas del show por ponerla en versus estando lesionada

Gabriela Herrera se presentó este lunes 27 de setiembre en América hoy para hablar sobre su derrota ante Isabel Acevedo en el versus de Reinas del show. La joven tiktoker, quien es considerada como una de las competidoras más fuertes del reality de Gisela Valcárcel, sorprendió a todos al hacer pública una queja contra la producción del programa.

Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes consultaron a la bailarina sobre el enfrentamiento contra ‘Chabelita’. Sin embargo, Gabriel Herrera quiso empezar con un reclamo hacia el productor Armando Tafur por ponerla en un versus sabiendo que ella arrastra una lesión en el pie.

“Esperen, yo tengo una queja con Armando (productor de Reinas del show). Tú sabías que estaba mal del pie y no estaba en mi 100% para hacer un versus . Me ha puesto en versus con Milena, Diana, Isabel ¿otro más? Hay varias en la competencia para ponerlas en versus.

“¿No dices que no le tienes miedo a nada?”, cuestionó Edson Dávila a la bailarina. A lo que la joven explicó: “ No le tengo miedo a nada, pero no es lo mismo estar en versus al 100% cuando te has lesionado en el ensayo general . Estoy con un pie mal y no podía ponerme tacos”.

Tras los descargos de Gabriela Herrera, quien respondió a Magaly Medina por calificarla de “desconocida”, la bailarina Isabel Acevedo fue enlazada en vivo con América hoy para hablar sobre la revancha del próximo sábado en Reinas del show.

“Las dos somos muy talentosas, la competencia está muy fuerte y hemos tratado de dar lo mejor de nosotras. Armando nos ha dado un reto, pero, bueno, somos bailarines profesionales y tenemos que dar lo mejor”, señaló.