Rodrigo González a Luciana Fuster: “Meterte con el ex de tu amiga no son cosas que pasan”

Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre las recientes declaraciones de Luciana Fuster sobre los “códigos” de amistad al ser vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi. Los conductores de Amor y fuego aseguraron que no creen en la versión de los modelos, quienes han descartado un posible romance.

Mitre recordó que, meses atrás, los integrantes de Esto es guerra grabaron un video donde contaron su “estrategia” para negar romances. “ El pez por la boca muere, ellos solitos se han echado , han contado la estrategia, cómo funciona, cómo es la cosa y qué significa. Y justamente ellos dos, ya no hay más que decir”.

“Y la ‘Faster’ diciendo que hay cosas que pasan, pues que uno no nace con un manual bajo el brazo [...] Esas son decisiones, que no es lo mismo”, agregó Rodrigo González.

Asimismo, ‘Peluchín’ afirmó que “meterse” con el novio de una amiga es una decisión y no “cosas que pasan”, como mencionó en un momento Luciana Fuster.