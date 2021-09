Yiddá Eslava preocupó a sus casi dos millones de seguidores en Instagram al dar a conocer que sufrió un desmayo en su hogar, por lo que su pareja, Julián Zucchi, debió llamar a una ambulancia y conseguir atención médica. A través de sus historias, la influencer explicó cuál fue el motivo de su descompensación y aseguró que afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Tendida en el suelo, pero con un semblante bastante tranquilo, la exintegrante de Combate comentó “Me desmayé”. Más tarde, publicó una serie de videos en los que se mostró conmovida por el cariño de sus fans y confesó que padece de migraña vestibular. “Les agradezco las muestras de cariño y toda la preocupación ¿Quieres saber que tengo? Se llama migraña vestibular”, detalló.

A través de sus historias en Instagram, Yiddá Eslava también contó cómo se enteró que tenía migraña vestibular, enfermedad que le ocasiona desmayos continuos. “Durante muchos años desde niña no supe que tenía, me mareaba mucho en los autos, y no podía girar ya que me empezaba a sentirme mal…Luego de un desmayo decidí llegar a un diagnóstico, después de varios análisis, me enteré que sufría de migraña vestibular”, relató la pareja de Julián Zucchi.

A principios de agosto, Yiddá Eslava y Julián Zucchi recibieron la vacuna contra el coronavirus en el vacunacar ubicado en la playa Agua Dulce, de Chorrillos. Tras ser inmunizados, ambos recordaron la importancia de recibir las dos dosis para estar protegidos.

“Tienen que vacunarse y, lo más importante, vengan por su segunda dosis. Vengan a vacunarse todos por el Perú, por favor”, comentó la influencer. “Sea cual sea la vacuna, vacúnense por todos, para que todo vuelva a la normalidad... Por mi Perú”, añadió en sus historias de Instagram.