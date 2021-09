Nicola Porcella fue entrevistado por el programa Estás en todas para contar más detalles sobre su nueva vida en México. El popular chico reality reveló que se encuentra muy emocionado por su próxima participación en una obra de teatro “muy conocida” en el país azteca. Esto, en medio de los rumores del posible fin de Guerreros por bajo rating.

“Doy gracias a Dios porque me llamaron para esta obra, estoy contento porque es una obra súper famosa acá”, contó el modelo peruano en conversaciones con Choca Mandros. Además, tiene planeado fundar una productora con dos socios peruanos que también radican en Norteamérica.

Por otro lado, Nicola Porcella resaltó que llegar a México y conseguir un trabajo en televisión es complicado, y él tuvo suerte. “La gente cree que es fácil, todos los peruanos de acá me dicen que tuve suerte de llegar con trabajo. Las personas casi siempre vienen a castear, a mí me trajeron el año pasado (2020) y este año me volvieron a llamar”, afirmó.

Nicola Porcella confesó que “tendría que pensar” si le vuelven a proponer sumarse a otra temporada de Guerreros México. “Tendría que analizarlo, ya has visto a los chicos cómo compiten acá, es distinto a Perú. Allá también son buenos, solo que hay juegos más lúdicos, más juegos divertidos, con torta”, explicó.

Luego de casi dos años en el extranjero, el influencer de 33 años aseguró que a quien más extraña es a su hijo Adriano y está considerando tenerlo consigo de manera permanente. “Definitivamente hablo con él todos los días, él ya está creciendo y me choca, lo quiero traer, es muy difícil”, añadió.