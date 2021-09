Ernesto Pimentel celebra su cumpleaños con sorpresa de su hijo Gael en El reventonazo

Ernesto Pimentel celebró por adelantado su cumpleaños número 51 en el set de El reventonazo de la Chola. En esta oportunidad, el creador de la Chola Chabuca recibió una grata sorpresa de parte de todo su elenco y amigos del arte, entre ellos la cantante de cumbia Marisol, Manolo Rojas, Fernando Armas y La Uchulú.

El momento más emotivo de esta reunión inició cuando el hijo del conductor llegó para saludarlo y estar a su lado en este importante momento. Con tan solo 2 años de edad, el pequeño Gael aplaudía y le cantaba el clásico “Happy birthday” frente a los demás invitados.

En un adelanto de El reventonazo de la Chola, que se transmitirá este sábado desde las 7.00 p. m. por América TV, se aprecia a Ernesto Pimentel muy conmovido por el detalle de sus seres queridos. “Muchas gracias, los quiero mucho”, se le escucha decir al presentador.

Ernesto Pimentel en El reventonazo de la chola

El intérprete de la Chola Chabuca confesó que no sabía que su hijo estaría presente en la sorpresa por su cumpleaños. “No me imaginé que iba a venir Gael y que me hicieran tantas cosas. Mil gracias a todos mis televidentes que desde hace años se divierten conmigo todos los sábados en El reventonazo de la Chola, a mis seguidores en la redes sociales, pero sobre todo a Dios que me da salud y fuerza. A cada instante le agradezco por su compañía y el milagro de mi hijo me hace afianzarme a ser una mejor persona y realizar mejores cosas”, expresó.

Además, contó que su pequeño ya está acostumbrado a las cámaras. “Es un niño que me hace feliz. Yo le canto, le hago barcos, sombreros, es todo para mí”, dijo.

Por otro lado, El reventonazo de la Chola tendrá como invitados especiales a Erick Elera, Allison Pastor, Christian Domínguez y Pamela Franco en el segmento Estrellas vs. Estrellados.

Video recomendado