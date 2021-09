Guerreros México: Kunno sorprende con su participación y posa junto a Nicola Porcella

El reality Guerreros México 2021 volvió a sorprender a sus televidentes. Esta vez, el famoso titktoker Kunno ingresó como el nuevo jale del equipo de las ‘cobras’, dirigido por el peruano Nicola Porcella.

Poco antes de entrar al set de televisión, el influencer mexicano se mostró feliz en los camerinos al vestir por primera vez el uniforme de color azul y amarillo.

Luego, detrás de cámaras, brindó algunas declaraciones para el reportero de Guerreros México. Contó que se había preparado para la competencia y estaba un poco temeroso por sus uñas postizas.

“No sé en qué lío me metí, pero me metí. Y pues león porque el tatuaje... ¡qué emoción!, pues seguimos, a ver cuántas uñas se nos despostillan en el evento”, expresó el joven.

“Me gusta el juego de la velocidad, el de la red, porque estaba pensando salir sin las uñas, estuve tres semanas sin ellas, pero ahora voy a romper toda la red”, agregó a modo de broma.

Recordemos que, hace unos días, Kunno también había sido invitado especial en la pasarela del New York Fashion Week en Estados Unidos. No obstante, anteriormente no había participado en ningún reality de competencia.

Kunno Guerreros México

A través de su cuenta de Instagram, el tiktoker popular por su ‘Caminata 4K’ compartió algunas fotos en las que aparece junto al capitán de las ‘cobras’, Nicola Porcella.

“Próximamente compitiendo. No se pierdan mañana la final”, escribió el influencer. En los comentarios, el modelo peruano comentó: “¡Eso!”