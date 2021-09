Marisol, la ‘Faraona’, en miras a cantar en escenarios internacionales

Marisol Ramírez, la ‘Faraona de la cumbia’, se prepa para la internacionalización. La cantante chiclayana se encuentra colaborando con artistas extranjeros y explorando otros géneros musicales.

En entrevista con Trome, la cumbiambera dio detalles de sus próximos pasos profesionales. También tocó algunos temas personales y reveló que actualmente está soltera.

“Siempre estoy trabajando y produciendo cosas nuevas. En unos días lanzaré un tema nuevo de la última producción que he realizado y también se vienen los feat con los videos, hay cosas muy lindas para mi carrera. Ya he grabado con artistas de otros géneros y solo me falta completar con dos internacionales y serán cosas cosas muy chéveres”, relató Marisol.

La vocalista precisó que espera que estos temas nuevos puedan estar a disposición del público antes de fin de año. Actualmente se encuentra “trabajando duro” para poder viajar al extranjero y promocionar su nueva música, y más adelante participar en presentaciones y conciertos.

¿Marisol se alejará de la cumbia?

Con estas nuevas revelaciones sobre el futuro de su carrera, es imposible no preguntar si la ‘Faraona’ se alejaría de sus raíces, el género que le dio el cariño de sus fanáticos.

“Tengo muchas ganas de seguir creciendo, pero tampoco me voy a alejar de la cumbia, pues es un género que amo, que me ha dado mucho y que seguiré cantando siempre para mi público”, aseguró la intérprete.

Agregó que grabará salsa en su nuevo proyecto. Ante esto, se le preguntó si colaboraría con Yahaira, ante lo cual precisó que no son “pinkys”, sino amigas y que la respeta, pero adelantó que “se vienen sorpresas”.

La vida amorosa de Marisol

La ‘Faraona de la cumbia’ no dudó en especificar que sus nuevos lanzamientos no tendrán canciones de amor.

“Todas son para los desgraciados, esos que nos hacen sufrir”, declaró.

Marisol señaló que no ha tenido suerte en el amor, pero no desespera por que llegue un nuevo hombre a su vida. Dijo que su corazón está “superbién, tranquilo y feliz”.

“Estoy soltera, el amor no se busca, ya llegará el desgraciado, ja, ja, ja”.

Marisol llega a Europa

En el último mes, la cantante compartió con sus seguidores de Instagram que ya empezó a cruzar fronteras con su música. Viajó al viejo continente para empezar una gira, donde se subió a los escenarios de Madrid, Barcelona, Milano, Roma, Torino y Firenze.

Marisol viajó a finales de agosto a Europa para un tour musical. Foto Instagram: Marisol Ramírez

El equipo de producción de Marisol la acompañó para sus conciertos en Europa. Foto Instagram: Marisol Ramírez

"Gracias Milano - Italia" escribió la cantante en sus redes sociales. Foto: Instagram Marisol Ramírez