Rosario Sasieta sobre los casos de violencia contra la mujer: “No seamos cómplices”

Rosario Sasieta se encuentra atravesando una nueva etapa en televisión. La abogada ha vuelto a las pantallas con una renovada versión de Señora ley, en la que resolverá las dudas legales de los televidentes todos los martes y jueves durante la emisión de ATV Noticias matinal.

La exministra de la Mujer aclaró que este espacio también se dedicará a orientar sobre casos de violencia hacia las mujeres y niños. Según comentó a La República, estos temas son de los más consultados por la teleaudiencia y han aumentado durante la pandemia.

“El abuso a los niños en todas sus formas es lo que más se repite. Si supieran los casos que me llegan, creo que quizá no podrían volver a conciliar el sueño. Nuestros niños son los más frágiles y como no votan, pues su opinión no cuenta”, dijo.

Rosario Sasieta se refirió a la importancia que tienen segmentos como Señora ley en la televisión, ya que ayudan a visibilizar muchos abusos e injusticias hacia las mujeres. Además, también extiende orientación que muchas veces no se obtiene de las autoridades.

“Ojalá hubieran más iniciativas como esta. Aquí no se trata de quién se luce, sino de quién podría aportar a solucionar este mar de injusticias. Es algo real decir y reconocer que no se puede atender a todos, pero creo que vale la pena siquiera impactar en la vida de algunos. Eso nos da un efecto multiplicador, repetidor, que hace bien porque nos ayuda a la búsqueda de la justicia, pero sobre todo a alcanzarla. Basta de estar en silencio, no seamos cómplices ”, agregó.

Del mismo modo, se refirió a los programas de espectáculos que tienen un corte de crítica y censura hacia las mujeres, los cuales muchas veces normalizan los ataques.

“Es una realidad triste, que lejos de ayudar solo ahonda abismos entre las mujeres y en la sociedad en general. Creo que debemos mirar al ser humano bajo un punto de vista integral. En redes vemos cómo a veces las propias mujeres son las más crueles y quienes generan el bullying. Sin embargo, hay muchos que no tienen la capacidad de bañarse en aceite para que no les afecte”, indicó a La República.

La abogada Rosario Sasieta también ha vivido en carne propia la violencia física y verbal; sin embargo, resaltó que esto le ha ayudado a poder luchar desde su propia tribuna por cambiar esta realidad.

“Si tuviera que vivirlo mil veces para lograr lo que he alcanzado en mi vida, pues aquí estoy parada y sin polo”, expresó.

Rosario Sasieta regresó a la TV con Señora Ley: “Es darle voz a quienes no la tienen”

¿Dónde denunciar casos de violencia familiar?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).